Çinli Yukun 145 mm kalınlığında slab üretti

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çin merkezli çelik üreticisi Yukun Iron and Steel Group’un 145 mm kalınlığında slab üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Danieli’nin geliştirdiği 152 mm ebatlı kanal kalıbı sayesinde ulaşılan bu başarı, slab kalınlığının artmasıyla daha kaliteli şerit üretilebileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte tesiste kaliteli sıcak rulo sac üretimi için Danieli’nin QSP-DUE teknolojisinin kullanılabileceği imkanlar artacak.

Yukun’un Danieli tarafından tedarik edilen QSP-DUE tesisi, düşük ve orta karbonlu, HSLA ve orta karbonlu yüksek alyajlı kalitelerde çelik üretebiliyor. Sürekli çalışma modunda 0,8 mm kalınlığına kadar inen ultra ince şerit ve sacdan saca çalışma modunda 25,4 mm’a kadar çok kalın şerit üretimi mümkün.

Biri sürekli döküm-haddeleme yapabilen iki döküm bandına ve yıllık 4,5 milyon mt’u aşan sıcak haddelenmiş şerit kapasitesine sahi olan tesis, dünyadaki en güçlü doğrudan döküm-haddeleme tesislerinden biri.