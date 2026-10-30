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Shougang Jingtang slab döküm makinesi modernizasyonu için Primetals ile anlaştı

Cuma, 30 Ekim 2026 12:00:56 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Shougang Jingtang ile Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesindeki iki bantlı 2 No'lu slab döküm makinesinin modernizasyonu için anlaşmaya vardığını açıkladı. Devreye alınması 2027 yılının Eylül ayında planlanan proje, sonraki haddeleme işlemlerinde daha iyi sonuçlar elde etmek üzere slab kalitesini artırarak yüksek kaliteli otomotiv çeliği üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Shougang Jingtang, slabların merkez kalitesini iyileştirmek için Primetals'ın DynaGap Soft Reduction teknolojisini kullanacak. Ekipman yenilemelerinin döküm hızını ve verimliliği de artırması bekleniyor. Proje kapsamında, mevcut stoper mekanizmasını kullanacak en yeni LevCon kalıp seviyesi kontrol sistemi ile slabların yüzey ve iç kalitesini iyileştirmeye yönelik yeni Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri tedarik edilecek.

Primetals ayrıca EcoStar Spiral merdaneleriyle donatılmış yeni bir döküm kılavuzu sağlayacak. Kılavuz, yatay bölümde kuru döküme olanak tanıyarak slabların nihai sıcaklığının daha yüksek tutulmasını sağlayacak ve döküm makinesinin metalürjik uzunluğunun gelecekte artırılmasına imkân verecek. Döküm makinesi dakikada 1,7 metreye varan hızlarda 250 mm kalınlığında ve 1.100-2.150 mm genişliğinde slab üretecek.

Shougang Jingtang'ın kalın slab üreten 5 No'lu döküm makinesinin modernizasyonu için de 2025 yılının Kasım ayında Primetals ile çalışmıştı.

Etiketler: Slab Yarı Mamul Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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