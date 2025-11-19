Çin merkezli Jinxi Steel, Primetals’tan iki yeni sürekli slab döküm makinesi aldı

İngiliz tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çin merkezli çelik üreticisi Jinxi Steel’den Tangshan tesisine kurulmak üzere yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip iki adet sürekli slab döküm makinesi siparişi aldığını açıkladı. Primetals, döküm makinelerinin 2026 sonunda devreye alınmasını hedefliyor.

Primetals’ın basın açıklamasına göre sipariş kapsamında 1. ve 2. seviye otomasyona dayalı kapsamlı dijital çözümler kurulacak. Bu çözümlerin tüm operasyon aşamalarında gelişmiş süreç kontrolü, veri şeffaflığı ve döküm optimizasyonu sağlaması amaçlanıyor. Yeni döküm makinelerine duruş sürelerini en aza indirmek ve ürün türleri arasında geçişlerde esnekliği artırmak üzere tasarlanmış çeşitli kritik sistemler de dahil edilecek.

Her bir döküm makinesi, 200 ila 230 mm kalınlıkta ve 800 ila 1.800 mm genişlikte slab işleme kapasitesine sahip olup özellikle elektrikli araçlarda kullanılan yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretimine uygun şekilde tasarlandı.