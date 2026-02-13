Primetals, Zhanjiang’da ultra kalın slab döküm makinesini devreye aldı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang Iron and Steel’in Çin’in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang tesisinde kurulan yeni iki bantlı ultra kalın sürekli slab döküm makinesini başarıyla devreye aldığını açıkladı.

Primetals yeni döküm makinesinin 2.700 milimetreye kadar genişlikte ve 460 milimetreye kadar kalınlıkta ultra kalın slab üretmek üzere tasarlandığını belirtti. Tedarikçi söz konusu yapılandırmanın üstün slab kalitesi sağladığını ve yüksek kaliteli, hatasız ultra kalın levhaların güvenilir şekilde üretilmesini desteklediğini ifade etti. Yıllık 3,5 milyon mt’a kadar üretim kapasitesine sahip olan döküm makinesi açık deniz projeleri, rüzgar enerjisi projeleri, gemi inşa ve diğer ağır levha segmentlerine yönelik kalitelerden çelik üretecek.

Primetals kullanılan tasarımın açık deniz yapıları ve yenilenebilir enerji ekipmanları gibi zorlu uygulamalarda gerekli ürün kalite standartlarını korurken, üretim performansını iyileştireceğini vurguladı.