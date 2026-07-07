Almanya çelik sektöründen İklim ve Dönüşüm Fonu’nda planlanan kesintilere eleştiri

Almanya Bakanlar Kurulu, hükümetin 2027 federal bütçe taslağını ve 2030 yılına kadar olan mali planını onayladığını duyurdu. Bütçenin yatırımlar, yapısal reformlar ve mali konsolidasyon önlemlerini bir araya getirdiğini belirtti.

Kabul edilen konsolidasyon önlemleri kapsamında İklim ve Dönüşüm Fonu aracılığıyla sağlanan mali desteklerde kesintiye gidilmesi öngörülürken, temel federal bütçe kapsamındaki mali yardımların da azaltılmasının planlandığı ifade edildi. 2027 yılından itibaren Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) ve ulusal emisyon ticaret sisteminden elde edilen gelirlerin tamamının artık İklim ve Dönüşüm Fonu’na aktarılmayacağı ve söz konusu gelirlerin yaklaşık 2,7 milyar €’luk kısmının federal bütçeye yönlendirileceği bildirildi.

WV Stahl: Endüstriyel rekabetçilik zarar görebilir

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), 2027 bütçe taslağının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada İklim ve Dönüşüm Fonu’nda planlanan kesintilerin Almanya’nın endüstriyel rekabetçiliğini ve iklim dönüşümünü olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Bütçe taslağını değerlendiren WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, AB ETS gelirlerinin yeniden tahsis edilmesi planının Almanya sanayisi açısından bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı. İklim ve Dönüşüm Fonu’nun konsolidasyonunun kısa süre önce yürürlüğe giren enerji fiyatı destek mekanizmalarının geri alınmasına neden olmaması gerektiğini ifade ederek sanayi şirketlerinin emisyon ticareti kapsamında ödediği gelirlerin tamamının rekabet gücünü artırmak ve iklim nötr dönüşümü desteklemek amacıyla yeniden sanayiye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayiye yönelik desteklerin sürdürülmesi isteniyor

WV Stahl, gelir aktarımının hayata geçirilmesi halinde elektrik iletim şebekesi ücretlerine yönelik sübvansiyonlar, elektrik fiyatı telafi mekanizması ve planlanan sanayi elektrik fiyatı gibi temel destek araçlarının zayıflayabileceğine dikkat çekti. Bu mekanizmaların Almanya’nın endüstriyel rekabetçiliğinin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek söz konusu desteklerin sürdürülmesi, güçlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Federasyon ayrıca sanayi yatırımlarını güvence altına almak ve iklim nötr üretime geçişi desteklemek amacıyla vergiler, harçlar ve şebeke ücretleri dahil 50 €/MWh seviyesinden “her şey dahil” sanayi elektrik fiyatı uygulanması yönündeki çağrısını da yineledi.