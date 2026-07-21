Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın ilk yarısında artsa da sektör güçlü talep ve rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyaç duyuyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %9,5 artışla 2,93 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk yarısında ise ham çelik üretimi yıllık %8,9 artışla 18,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %6,3 artışla 1,73 milyon mt ve yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %9,3 artışla 11,63 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %8 artışla 2,69 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk altı ayında ise yıllık %5,4 artışla 16,11 milyon mt seviyesine yükseldi.

WV Stahl: Toparlanma halen kırılgan

WV Stahl, son aylarda görülen olumlu gelişmelere rağmen tam anlamıyla bir toparlanmadan söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Mevcut üretim seviyesinin yıllık bazda 37,7 milyon mt’a denk geldiğini ve bu seviyenin çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarının yeterli düzeye ulaşabilmesi için gerekli görülen 40 milyon mt eşiğinin altında kaldığını ifade etti. Federasyon, son dönemdeki iyileşmenin henüz sürdürülebilir bir toparlanmaya işaret etmediği uyarısında bulunarak yıllık ham çelik üretiminin ekonomik açıdan sürdürülebilir kapasite kullanımının sağlanması için gerekli seviyenin altında kalarak yalnızca yaklaşık 37 milyon mt’a ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, üretimdeki artışın esas olarak stok yenilemeleri de dahil olmak üzere teknik bir toparlanmadan kaynaklandığını ve çelik talebinde gerçek bir iyileşmeyi yansıtmadığını vurguladı. İnşaat, makine imalatı ve otomotiv sanayisi başta olmak üzere Almanya’nın çelik tüketen ana sektörlerinden gelen talebin kalıcı bir toparlanmayı destekleyecek kadar güçlü olmadığına dikkat çekti.

AB’nin yeni koruma önlemleri memnuniyetle karşılandı

Rippel, yılın ilk yarısında AB’de çelik ithalatından kaynaklanan baskının sürdüğünü dile getirdi. Bu çerçevede 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren, ülke ve ürün bazında vergiye tabi kota getiren ve bu kotaları aşan ithalata ise ilave %50 vergi uygulanmasını öngören AB’nin yeni koruma önlemlerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Söz konusu düzenlemenin Almanya ve genel olarak AB’deki çelik üretiminin korunması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Rippel, bu sayede gelecekte talepte yaşanacak toparlanmanın kapasite kullanım oranlarını artırarak Avrupalı çelik üreticilerini destekleyeceğini dile getirdi.

Daha güçlü talep ve daha düşük enerji fiyatları gerekiyor

Rippel, yerel talebi canlandırmak için ilave önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Almanya’nın Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu kapsamında finanse edilen projeler de dahil olmak üzere planlanan kamu yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Rippel, bu yatırımların Almanya ve AB genelinde endüstriyel katma değeri, dayanıklılığı ve iklim nötrlüğünü güçlendirecek projelere yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bununla birlikte kamu alımlarının önemine dikkat çeken Rippel, kamu ihale kurallarında fiyatın yanı sıra sürdürülebilirlik, arz güvenliği ve yerel endüstriyel katma değerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Altyapı yatırımlarının düşük emisyonlu sanayi malzemeleri için öncü pazarlar oluşturmasına katkı sağlaması açısından bağlayıcı bir “Made in EU” kriterinin özellikle önemli olacağının altını çizdi.

Öte yandan Rippel, Almanya’nın endüstriyel rekabet gücünün artırılması için enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini yineleyerek şebeke ücretleri, vergiler ve diğer kesintiler dahil 50€/MWh seviyesinden güvenilir bir sanayi elektriği fiyatı getirilmesini istedi. Ayrıca Almanya hükümetine şebeke ücreti sübvansiyonu, elektrik fiyatı telafi mekanizması ve sanayi elektriği fiyat desteği gibi mevcut uygulamaları tamamen koruma, istikrarlı hale getirme ve daha da geliştirme çağrısında bulunurken, bu mekanizmaların birlikte kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini de ekledi.