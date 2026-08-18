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WV Stahl: Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri nedeniyle Almanya'nın endüstriyel rekabet gücü tehlike altında

Salı, 18 Ağustos 2026 10:53:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger'in düzenlediği üst düzey toplantının ardından açıklama yapan Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), uzun süredir düşük düzeyde yer alan su seviyelerinin sanayi lojistiği ve Almanya'nın rekabet gücü üzerindeki etkilerinin azaltılması için somut önlemler alınması çağrısında bulundu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Orta Ren'deki Kaub'da su seviyesi kısa süre önce 2018 yılında kaydedilen bir önceki düşük seviyenin altına inmişti. Bu nedenle nehir taşımacılığında kullanılan gemilerin normal yük hacimlerinin yalnızca yaklaşık 1/3'ini taşıyabildiği ve aynı miktarda yükün taşınması için yaklaşık üç kat daha fazla sefer yapılmasının gerektiği görülmüştü. Bu durum hem navlunun artmasına hem de mevcut taşıma kapasitesinin daha da azalmasına yol açmıştı.

Almanya'da çelik taşımacılığının 1/3'i nehirlerden gerçekleştiriliyor

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, su seviyelerinin halen düşük olmasının sanayi açısından önemli zorluklar yarattığını, aynı zamanda arz güvenliğini ve Almanya'nın yatırım merkezi olarak rekabet gücünü tehdit ettiğini belirtti. Bununla birlikte Almanya çelik sektöründeki taşıma hacminin yaklaşık 1/3'inin nehirler aracılığıyla gerçekleştirildiğine ve dolayısıyla nehir taşımacılığının sektör için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

Alman çelik üreticilerinin geçmişte yaşanan benzer durumlardan edindikleri deneyimler doğrultusunda ek depolama kapasitesi oluşturmak ve daha esnek lojistik zincirleri geliştirmek de dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldığını dile getiren WV Stahl, şirketlerin kendi imkânlarıyla Almanya'nın ulaştırma altyapısındaki yapısal eksikliklerin üstesinden gelemeyeceğini vurguladı.

Demir yolu taşımacılığının güçlendirilmesi isteniyor

Bu doğrultuda Rippel, Orta ve Aşağı Ren'de yük elleçleme faaliyetlerinin optimizasyonunun hızlandırılmasını ve güvenilir bir alternatif olarak demir yolu yük taşımacılığının güçlendirilmesini istedi. Ayrıca kriz dönemlerinde ek karayolu ve demir yolu taşıma kapasitesinin kullanıma sunulması gerektiğini belirtti.

Rippel, görüşmelerin artık somut önlemler ve bağlayıcı bir uygulama takvimiyle sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayarak düşük su seviyelerinin Almanya sanayisi açısından kalıcı bir rekabet dezavantajına dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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