Almanya Maliye Bakanı çelik sektöründeki baskılar nedeniyle Çin'e karşı tutumun sertleştirilmesini istiyor

Bloomberg tarafından yayımlanan bir habere göre Almanya Maliye Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil, Pekin yönetimini küresel ticaret kurallarına uymamakla suçladı. Almanya çelik ve otomotiv sektörleri üzerindeki artan rekabet baskısına dikkat çeken Klingbeil, Almanya'nın Çin'e karşı daha sert bir tutum benimsemesi çağrısında bulundu.

20 Ağustos tarihinde Almanya'nın doğusundaki Bitterfeld-Wolfen kentinde konuşan Klingbeil, istihdamı korumak ve Çin kaynaklı rekabete karşı koyabilmek için Almanya'nın çelik ve otomotiv dahil olmak üzere kilit sanayi sektörlerini daha dayanıklı hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in teşviklerine ve kapasite fazlasına dikkat çekti

Klingbeil, Almanya'nın serbest ticaret ilkelerine göre hareket etmesi karşısında Çin'in devlet teşvikleri, kapasite fazlası ve ortak girişim zorunlulukları gibi uygulamalarla konumunu güçlendirmesinin ülkeyi dezavantajlı bir konuma getirdiğine dikkat çekti. Dolayısıyla Almanya ve Avrupa'nın buna karşı daha fazla adım atması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki Almanya hükümetinin Avrupa'nın rekabet gücüne ilişkin endişeler nedeniyle Çin'e karşı daha sert bir yaklaşım benimsediği bir dönemde geldi. Alman yetkililerin ayrıca AB ile Çin arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşmazlığı yaşanması halinde Çin'e karşı avantaj sağlayabilecek ekonomik kırılganlıkları değerlendirdiği de belirtildi.

AB Çin'e karşı ilave önlemleri değerlendiriyor

Haziran ayında AB liderlerinin, Avrupa Komisyonundan Çin ile günlük 1 milyar €'yu aşan ticaret açığını gidermeye yönelik ilave koruma önlemleri sunmasını istediği aktarıldı.

Klingbeil daha önce de Çin'in ticaret uygulamalarına karşı daha güçlü bir karşılık verilmesini savunmuştu. Şubat ayında yerel sanayiyi dezavantajlı duruma düşüren uygulamalarına karşı Almanya'nın pazarını koşulsuz olarak açık tutmaya devam etmemesi gerektiğini söylemişti. Klingbeil o dönemde Çin'in daha düşük fiyatlı yeşil çelik üretimini Alman üreticilerin karşı karşıya olduğu rekabet sorunlarına örnek olarak göstermişti.