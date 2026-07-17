WV Stahl: İklim ve Dönüşüm Fonu için önerilen kesintiler Almanya’nın endüstriyel rekabetçiliğini tehdit ediyor

Almanya federal hükümetinin 2027 yılı İklim ve Dönüşüm Fonu bütçe taslağını açıklamasının ardından Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), fon için önerilen kesintilerin kısa süre önce yürürlüğe giren enerji fiyatı destek mekanizmalarını zayıflatabileceği ve Almanya’nın endüstriyel rekabetçiliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Almanya Çelik Federasyonu CEO’su Kerstin Maria Rippel, mali konsolidasyon ihtiyacının anlaşılabilir olduğunu ancak İklim ve Dönüşüm Fonu bütçesindeki kesintilerin federal hükümetin kısa süre önce uygulamaya koyduğu enerji fiyatı destek mekanizmalarının 2027 gibi erken bir tarihte geri çekilmesine neden olmaması gerektiğini belirtti. Böyle bir adımın, planlama güvenliğini ve Almanya’nın sanayi yatırımları açısından güvenilir bir ülke olduğu yönündeki algıyı zedeleyeceğini vurguladı.

Elektrik iletim şebekesi maliyetleri artacak

Federasyon, özellikle elektrik iletim şebekesi maliyetlerine yönelik federal sübvansiyonda planlanan %15’lik düşüşe ilişkin endişelerini dile getirdi. Son dönemde şebeke ücretlerindeki artışın ancak kısa süre önce yeniden 2023 seviyelerine çekildiğini hatırlatarak önerilen kesintilerin bu önlemleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan söz konusu düzenlemenin, Almanya çelik sektörünün yıllık elektrik iletim şebekesi maliyetlerinin yaklaşık %20 veya yaklaşık 50 milyon € artmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Uzun vadeli elektrik fiyatı desteği çağrısı

WV Stahl, önerilen kesintilerin hükümetin enerji yoğun sektörler için küresel ölçekte rekabetçi elektrik fiyatları sağlama hedefini daha da ulaşılmaz hale getireceğini kaydetti. Elektrik iletim şebekesi maliyetlerine yönelik mevcut 6,5 milyar € tutarındaki bütçe desteğinin hem tamamen sürdürülmesini hem de sanayiye uzun vadeli öngörülebilirlik sağlamak amacıyla gelecek yıllar için de güvence altına alınmasını talep etti.

Bunun yanı sıra Almanya hükümetine elektrik fiyatlarını uluslararası ve AB genelinde rekabetçi seviyelere indirecek ilave önlemler uygulama çağrısında bulunan federasyon, Avrupa Komisyonunun sanayide kullanıma yönelik elektrik fiyatlarının kısmen elektrik fiyatı telafi mekanizmaları tarafından kısmen desteklenmesine imkân tanıdığını hatırlatarak Almanya hükümetini bu seçeneği ulusal düzeyde hayata geçirmeye davet etti.