Almanya geri dönüşüm sektörü: Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri çelik taşımacılığını tehdit ediyor

Almanya Çelik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Birliği (BDSV), Almanya Metal Tüccarları ve Geri Dönüştürücüleri Birliği (VDM) ve Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliği (BVSE), Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin şimdiye kadarki en düşük düzeye gerilemesinin çelik sektörü ve diğer sanayi kollarında geniş çaplı lojistik aksaklıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Birlikler, Orta Ren'deki Kaub'da su seviyesinin 2018 yılında kaydedilen bir önceki en düşük seviyenin altına indiğini belirtti. Özellikle etkilenen kesimlerde nehir taşımacılığında kullanılan gemilerin şu an normal yük miktarlarının yalnızca yaklaşık üçte birini taşıyabildiğini ifade etti. Bunun sonucunda aynı miktarda yük taşınması için yaklaşık üç kat daha fazla sefer yapılmasının gerektiğini ve bu durumun hem navlunda artışa yol açtığını hem de mevcut taşıma kapasitesini daha da sınırlandırdığını aktardı.

İç su yolları çelik sektörü taşımacılığının %31,6'sını oluşturuyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) verilerine atıfta bulunan birlikler, 2024 yılında Almanya çelik sektörü için 120,7 milyon mt yük taşındığını, bu hacmin %49,3'ünün demir yolu, %31,6'sının nehir taşımacılığı ve %19,2'sinin kara yolu taşımacılığı aracılığıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Çelik sektörü için nehir taşımacılığı yoluyla yıllık yaklaşık 38 milyon mt yük taşındığına dikkat çekildi. Birlikler, yaptıkları hesaplamalara göre bu hacmin yalnızca yarısının teorik olarak kara yoluna kaydırılması durumunda kamyon başına 25 mt yük taşındığı varsayımı üzerinden yıllık 760.000'den fazla ilave kamyon seferine ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Demir yollarının da nehir taşımacılığı kapasitesinde yaşanabilecek önemli bir kaybı kısa vadede telafi edemeyeceğini belirtti.

Çelik üretimindeki artışla lojistikteki sorunlar derinleşiyor

Çelik üretiminde yaşanan artışla birlikte lojistik üzerindeki baskının güçlendiği belirtildi. Almanya'nın ham çelik üretimi 2026 yılının ilk yarısında yıllık %8,9 artışla yaklaşık 18,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu durumun hurda gibi hammaddelerin güvenilir şekilde tedarik edilmesine ve nihai mamullerin taşınmasına yönelik ihtiyacı artırdığı paylaşıldı.

BDSV, VDM ve BVSE, lojistik aksaklıkların sanayi değer zincirinin tamamına yayılabileceği ve inşaat, otomotiv ve makine mühendisliği dahil olmak üzere çelik kullanımının yoğun olduğu sektörleri etkileyebileceği uyarısında bulundu. Hurda taşımacılığının aksaması halinde geri dönüşüm şirketlerinin stoklarının artabileceğinin, şirketlerin malzeme kabul kapasitelerinin sınırına ulaşabileceğinin ve çelik üreticilerinin ise yeterli hammadde temin etmekte güçlük yaşayabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan birlikler, Ren Nehri'nde su seviyelerinin yükselmesinin lojistikte yaşanan gecikmeleri hemen gidermeyeceğine dikkat çekti. Farklı sektörlerin yüklerin taşınması için sınırlı deniz yolu, demir yolu ve kara yolu taşıma kapasitesi için rekabet etmesinin beklendiğini ifade etti. Kısa vadede su yolları, demir yolu ve karayolu taşımacılığını kapsayan koordineli önlemler alınması, alternatif taşıma yöntemlerine yönelik izin süreçlerinin hızlandırılması ve altyapı çalışmalarının daha iyi koordine edilmesi çağrısında bulunan birlikler, uzun vadede ise daha dayanıklı su yollarına, düşük su seviyelerinde çalışabilen gemilere, ilave demir yolu yük taşıma kapasitesine ve farklı taşıma türleri arasındaki aktarımı kolaylaştıracak altyapıya yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.