Liberty Tubular Products kaynaklı boru tesisinde üretime yeniden başladı, iki aylık sipariş aldı

Romanya merkezli boru üreticisi Liberty Tubular Products Galati, faaliyetlerin birkaç ay boyunca oldukça sınırlı kalmasının ardından 14 Eylül tarihinde kaynaklı boru tesisinde üretime yeniden başladı. Yıllık yaklaşık 50.000 mt üretim kapasitesine sahip tesiste hammadde olarak kalın levha kullanılarak kaynaklı boru üretiliyor. Şirket mevcut siparişlerin yaklaşık iki aylık üretimi karşılayacak düzeyde olduğunu belirtirken, ihtiyaç duyulan kalın levhanın bir bölümünün partiler halinde teslim edilecek olması nedeniyle bu dönemde üretimde kısa süreli kesintiler yaşanabileceğini aktardı.

Tesis toplam yaklaşık 1.400 mt seviyesindeki siparişleri karşılamak üzere 16 Şubat tarihinde de üretime yeniden başlamış ve o dönemde ilave siparişlerin alınması beklenmişti. Ancak sipariş tonajlarının yetersiz kalması nedeniyle sonraki dönemde üretim sınırlı seyrederken, şirket finansman ve likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam etti. Yeniden yapılandırma süreci devam eden Liberty Tubular Products'ın tesisteki çalışanlarına yönelik birikmiş maaş ödemeleri Romanya'daki garanti fonu aracılığıyla yapılıyor.

Liberty Galati ile aynı sanayi sahasında faaliyet gösteren Liberty Tubular Products boru üretiminde kullandığı kalın levhayı geleneksel olarak bu çelik tesisinden tedarik ederken, iki işletmenin faaliyetleri birbiriyle yakından bağlantılı. Öte yandan lojistik zorluklara ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen yeni fason üretim faaliyetlerine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Müşterilere ait slabların Galati'ye sevki için Köstence'de ilk trene yükleme yapılırken, ilave fason üretim tonajların için teknik ve ticari görüşmeler de yürütülüyor. Boru üretiminin yeniden başlaması ve ilave fason üretim tonajlarının görüşülmesiyle birlikte şirket önümüzdeki aylarda faaliyetlerinde daha fazla süreklilik sağlamayı hedefliyor.