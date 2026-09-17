 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %5,4 arttı

Perşembe, 17 Eylül 2026 12:13:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya'nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %5,4 ve yıllık %5,2 artışla 46.604.618 mt seviyesinde yer aldı.

Pilbara Liman İdaresi tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayına kıyasla %0,4 artış ve yıllık %1,8 düşüşle 38,00 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 4,10 milyon mt ve 1,82 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayında aylık %1,7 artış ve yıllık %7,6 düşüşle 12,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Temmuz ayında %30,5 yükseldi

17 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %14,5 düştü

14 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Haziran ayında %25,7 düştü

29 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Mayıs ayında %34,9 yükseldi

12 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %10,3 artış kaydetti

11 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Nisan ayında aylık %16,9 düşüş kaydetti

15 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Mart ayında aylık %147,1 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Ocak ayında aylık %3,7 geriledi

20 Şub | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %23,9 azaldı

19 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis