Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %5,4 arttı

Avustralya'nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %5,4 ve yıllık %5,2 artışla 46.604.618 mt seviyesinde yer aldı.

Pilbara Liman İdaresi tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayına kıyasla %0,4 artış ve yıllık %1,8 düşüşle 38,00 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 4,10 milyon mt ve 1,82 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayında aylık %1,7 artış ve yıllık %7,6 düşüşle 12,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.