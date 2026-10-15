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WV Stahl: Almanya'nın çelik talebi 2027'ye kadar toparlanacak olsa da sektördeki zorluklar sürüyor

Perşembe, 15 Ekim 2026 11:14:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan Ekim ayı Kısa Vadeli Görünüm raporunda küresel çelik tüketiminin 2027 yılında yeniden artmasının beklendiği bildirildi. Ancak Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), talepte öngörülen toparlanmaya rağmen Almanya çelik piyasasının baskı altında kalmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Worldsteel'e göre 2026 yılında Almanya'nın görünür çelik tüketiminin 2025 yılında kaydedilen 29,2 milyon mt seviyesine kıyasla %3,8 artışla 30,3 milyon mt ve 2027 yılında yıllık %6 artışla 32,1 milyon mt seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ancak federasyon, öngörülen büyümenin piyasa koşullarında kalıcı bir iyileşmeden ziyade talebin tarihsel olarak düşük seviyelerden toparlanmasına işaret ettiğini ifade etti. 2017 yılında dünyanın en büyük altıncı çelik tüketicisi konumunda olan Almanya'nın 2027 yılında sekizinci sırada yer almasının beklendiğine dikkat çekti.

Sanayi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, söz konusu görünümün Almanya sanayisinin karşı karşıya olduğu zorlukların sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Öngörülen toparlanmanın kalıcı bir iyileşmeye dönüşmesini sağlamak için sanayi yatırımlarının hızlandırılması ve yerel üretim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Planlanan altyapı yatırımlarının çelik talebinin desteklenmesindeki önemine dikkat çekti. Söz konusu yatırımların etkilerinin zaman içerisinde kademeli olarak ortaya çıkması beklense de Rippel, Avrupa'daki endüstriyel üretimi ve istihdamı desteklemek amacıyla projelerin daha hızlı hayata geçirilmesi ve AB içerisinde üretilen ürünlere daha fazla öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Küresel rekabet ve ticaret sapması ciddi endişe yaratıyor

Aynı zamanda Çin'de çelik talebinin azalmasına karşılık diğer bölgelerde tüketimin artmasıyla küresel rekabet baskısının yüksek kalmaya devam ettiği uyarısında bulunuldu. Bu çerçevede Avrupa çelik piyasasının ticaret sapmasına ve haksız rekabete karşı korunmasının önemine dikkat çekildi.

Bu bağlamda Rippel, Avrupa Komisyonunun çelik ticaretine yönelik yeni bir koruma mekanizması oluşturma ve elektrik fiyatlarını daha rekabetçi seviyelere çekme çalışmalarını olumlu karşıladığını söyledi. Ancak mevcut düzenlemelerin geliştirilmesine ve ulusal düzeyde hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Çelik talebinde beklenen toparlanmanın Almanya'daki üretim tesislerine fayda sağlaması için rekabetçi enerji fiyatlarının, etkili ticareti koruma önlemlerinin ve kamu yatırımlarında Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik verilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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