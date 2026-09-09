WV Stahl: Almanya'nın 2027 bütçesinde sanayiye öncelik verilmeli

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl), 2027 yılı federal bütçe tasarısını Federal Meclis'e sunmaya hazırlanırken, Alman hükümetine sanayinin rekabet gücü ve yeşil dönüşüm için güvenilir finansman sağlama çağrısında bulundu.

Enerji maliyetleri ve yeşil çelik pazarları bütçe desteği gerektiriyor

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, küresel ölçekte artan aksaklıklar karşısında güçlü bir temel malzeme sanayisinin korunması ve aynı zamanda karbonsuz üretime geçişin ilerletilmesi için hem hedefe yönelik siyasi desteğe hem de güvenilir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirterek Almanya'nın iklim hedeflerinin federal bütçeye, özellikle de İklim ve Dönüşüm Fonu'na yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Rippel'e göre çelik sektörünün temel öncelikleri enerji fiyatlarının düşürülmesi, AB'de üretilen düşük emisyonlu çelik için öncü pazarların oluşturulması ve Almanya'nın ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

WV Stahl iletim şebekesi sübvansiyonlarının kalıcı hale getirilmesini istiyor

Federasyon kısa süre önce uygulamaya alınan enerji fiyatlarını hafifletici önlemlerden geri adım atılmasının hem sanayi şirketlerine hem de tüketicilere son derece yanlış bir mesaj vereceği uyarısında bulundu. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere söz konusu destek, şirketler ve hanelerin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemleri genişleterek elektrik şebekesi ücretlerini azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda WV Stahl, iletim şebekesi maliyetlerine yönelik sübvansiyonun tam olarak korunması ve nihayetinde kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.