 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > WV...

WV Stahl: Almanya'nın 2027 bütçesinde sanayiye öncelik verilmeli

Çarşamba, 09 Eylül 2026 13:53:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl), 2027 yılı federal bütçe tasarısını Federal Meclis'e sunmaya hazırlanırken, Alman hükümetine sanayinin rekabet gücü ve yeşil dönüşüm için güvenilir finansman sağlama çağrısında bulundu.

Enerji maliyetleri ve yeşil çelik pazarları bütçe desteği gerektiriyor

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, küresel ölçekte artan aksaklıklar karşısında güçlü bir temel malzeme sanayisinin korunması ve aynı zamanda karbonsuz üretime geçişin ilerletilmesi için hem hedefe yönelik siyasi desteğe hem de güvenilir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirterek Almanya'nın iklim hedeflerinin federal bütçeye, özellikle de İklim ve Dönüşüm Fonu'na yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Rippel'e göre çelik sektörünün temel öncelikleri enerji fiyatlarının düşürülmesi, AB'de üretilen düşük emisyonlu çelik için öncü pazarların oluşturulması ve Almanya'nın ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

WV Stahl iletim şebekesi sübvansiyonlarının kalıcı hale getirilmesini istiyor

Federasyon kısa süre önce uygulamaya alınan enerji fiyatlarını hafifletici önlemlerden geri adım atılmasının hem sanayi şirketlerine hem de tüketicilere son derece yanlış bir mesaj vereceği uyarısında bulundu. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere söz konusu destek, şirketler ve hanelerin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemleri genişleterek elektrik şebekesi ücretlerini azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda WV Stahl, iletim şebekesi maliyetlerine yönelik sübvansiyonun tam olarak korunması ve nihayetinde kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Moselstahlwerk yıllık 560.000 mt kapasiteli elektrik ark ocaklı tesisini satışa çıkardı

08 Eyl | Çelik Haberler

Salzgitter Mülheim levha tesisinde yeni sıcak düzleştirme makinesini devreye aldı

04 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Almanya'nın elektrik arz güvenliğini destekleyecek kapasite mekanizmasını onayladı

04 Eyl | Çelik Haberler

WV Stahl: Demir yolu finansmanındaki kesintiler sebebiyle Almanya çelik sektörünün maliyetleri artabilir

04 Eyl | Çelik Haberler

Almanya elektrik ücretlerini düşürmek için 2029'a kadar yıllık 5,5 milyar € destek sağlayacak

03 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Duisburg'da çelik üretimini 2027 yılı Ekim ayında sonlandıracak

02 Eyl | Çelik Haberler

HKM bakım çalışmalarının ardından yüksek fırın B'yi yeniden devreye almaya hazırlanıyor

02 Eyl | Çelik Haberler

WV Stahl ve sektör kuruluşlarından emisyon ticaret gelirlerinin sanayinin karbonsuzlaştırılmasında kullanılması çağrısı

01 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp yenileme çalışmaları kapsamında Duisburg'daki 2 No'lu yüksek fırınını devre dışı bırakıyor

01 Eyl | Çelik Haberler

Almanya'da depo çıkışı hurda fiyatları Ağustos ayında hafif geriledi

31 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis