Avrupa Komisyonu Almanya'nın elektrik arz güvenliğini destekleyecek kapasite mekanizmasını onayladı

Avrupa Komisyonu, Almanya'nın karbonsuzlaştırılmış elektrik sistemine geçiş sürecinde elektrik arz güvenliğini sağlamayı amaçlayan ve 2031 yılından itibaren uygulanacak olan tahmini toplam maliyeti 15,6-35,2 milyar € seviyesindeki elektrik kapasite mekanizmasını AB devlet yardımı kuralları kapsamında onayladığını duyurdu.

Piyasa genelinde uygulanacak mekanizma kapsamında iletim sistemi operatörleri, Almanya'nın arz güvenliği standardını karşılamak için gerekli kapasitenin sağlanması karşılığında ödeme yapacak. Program elektrik üretimi, depolama ve elektrik talebinin şebeke koşullarına göre ayarlanmasını sağlayan teknolojileri kapsayacak. Aynı zamanda yeni kapasite yatırımları ve belirli şartları karşılayan diğer ülkelerdeki kapasiteler de programa katılabilecek. Destekten yararlanacak taraflar rekabetçi ihaleler yoluyla belirlenecek ve imzalanacak sözleşmelerin süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

15 yıllık sözleşme kapsamına alınan tüm kapasitelerin en geç 2045 yılına kadar iklim nötr şekilde faaliyet göstermesi gerekecek. Ayrıca 15 yıllık kapasite sözleşmeleri için ihaleye katılan tüm yeni doğal gaz yakıtlı elektrik santrallerinin ilerleyen dönemde hidrojenle çalışmasına imkân sağlayacak teknik altyapısının olması gerekecek.

İlk kapasite ihaleleri 2026'da düzenlenecek

İlk ihaleler 2026 yılında düzenlenecek ve yeterli katılım sağlanmaması halinde 2027 yılında da ihale yapılacak. Bu ihaleler yalnızca Almanya'da devreye alınacak ilave uzun vadeli kapasiteye yönelik olacak. 2027 ve 2029 yıllarında düzenlenmesi planlanan sonraki ihaleler ise tüm teknolojilerin yanı sıra hem mevcut hem de ilave kapasiteyi kapsayacak ve bu ihalelerde belirlenen kapasite 2031 yılından itibaren kullanıma sunulacak. İhale sonuçlarına bağlı olarak mekanizmanın maliyetinin 2031 yılında 1-3 milyar € arasında olması öngörülürken, 2032-2045 dönemindeki yıllık maliyetlerin 900 milyon-2,3 milyar € aralığında yer alması bekleniyor.

Almanya ayrıca doğal gaz yakıtlı elektrik üretiminin hidrojene geçişini desteklemek amacıyla karbonsuzlaşma ihaleleri düzenlemeyi planlıyor. 2 GW doğal gaz yakıtlı kapasitenin 2040 yılına kadar hidrojene geçişine yönelik ihaleler 2027 sonuna kadar düzenlenecek. 2043 yılına kadar dönüştürülecek 2 GW'lık ilave kapasiteyi kapsayan ihalelerin ise 2032-35 döneminde yapılması planlanıyor. Söz konusu destek, komisyonun mevcut onayı kapsamında yer almadığı için ayrıca değerlendirilecek.

Tüm bunlara ek olarak Almanya, 2032 yılından itibaren arz güvenliği gerekliliklerini daha kapsamlı şekilde karşılamak amacıyla 2027'de yapısal kapasite mekanizması uygulamaya koymayı planlıyor. Planlanan mekanizmanın ayrı bir bütçesi olacak ve komisyonun son kararının kapsamında yer almayacak.