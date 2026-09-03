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Almanya elektrik ücretlerini düşürmek için 2029'a kadar yıllık 5,5 milyar € destek sağlayacak

Perşembe, 03 Eylül 2026 11:44:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya hükümeti, şirketlerin ve hane halklarının enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemleri uzatarak elektrik şebekesi ücretlerini azaltmak amacıyla 2027-2029 yılları arasında yıllık 5,52 milyar € federal destek sağlayacak.

Finansman Almanya'nın İklim ve Dönüşüm Fonu aracılığıyla sağlanacak. Alman kabinesi, iletim sistemi operatörlerinin söz konusu desteği şebeke ücreti hesaplamalarına dahil etmesini öngören Enerji Endüstrisi Yasası'ndaki gerekli değişiklikleri onayladı.

Enerji maliyetlerine yönelik destek 2027'den itibaren 13 milyar €'ya yükselecek

Almanya, 2026 yılında elektrik şebekesi ücretleri için halihazırda 6,5 milyar € destek sağlıyor. Doğal gaz depolama vergisinin kaldırılması ve yaklaşık 600.000 imalat şirketi için elektrik vergilerinin düşürülmesiyle birlikte bu yıl Ocak ayından itibaren uygulamaya konulan önlemlerin yıllık yaklaşık 10 milyar € destek sağlaması bekleniyor.

Alman hükümeti, enerji yoğun şirketlere yönelik sanayi elektriği fiyatının uygulamaya konulmasının da katkısıyla, planlanan yıllık desteğin 2027'den itibaren yaklaşık 13 milyar €'ya yükselmesini bekliyor. Önlemler enerji maliyetlerini düşürmeyi, Almanya'nın sanayideki rekabet gücünü artırmayı ve istihdamı korumayı amaçlıyor.

İmalat şirketleri için düşük elektrik vergisi kalıcı hale getirildi

Buna ek olarak Almanya, yaklaşık 600.000 imalat şirketinin yanı sıra tarım ve ormancılık işletmeleri için elektrik vergisini 1 Ocak 2026'dan itibaren kalıcı olarak AB'deki asgari seviyeye indirdi. Söz konusu önlem, şirketlere federal bütçeden yıllık yaklaşık 3 milyar € destek sağlıyor.

Hükümet, düşük elektrik vergilerinin devam ettirilmesinin enerji yoğun sanayi üreticileri de dahil olmak üzere şirketlerin enerji maliyetlerinin artmasını ve yatırım koşullarının kötüleşmesini önlemeyi amaçladığını belirtti.

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO'su Kerstin Maria Rippel, yeni düzenlemenin onaylanmasına ilişkin olarak, “İletim şebekesi maliyetlerine yönelik desteğin yeniden uygulamaya konulmasıyla son yıllarda keskin şekilde yükselen şebeke ücretlerini ancak bu yılın başında yeniden normal seviyelere indirmeyi başardık. Bu önlemin yeniden azaltılması son derece olumsuz bir mesaj olur. Özellikle Orta Doğu'daki krizin enerji piyasaları üzerinde büyük baskı yarattığı ve halihazırda dalgalı olan elektrik fiyatlarının daha da yükseldiği şu dönemde, sanayi için elektrik maliyetlerini kalıcı olarak düşürme hedefi yeniden uzak bir ihtimal haline gelir,” dedi.

Rippel, çok sayıda tehdidin ve jeopolitik belirsizliğin bulunduğu bir dönemde federal hükümetin yakın zamanda sağlanan destekleri geri almak yerine planlama güvencesi sağlaması gerektiğini belirterek 6,5 milyar € tutarındaki bütçe desteğinin kalıcı hale getirilmesini talep etti.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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