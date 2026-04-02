Worthington Steel Kloeckner teklifinde eşiği aştı, ek kabul süreci 14 Nisan’a kadar açık

Perşembe, 02 Nisan 2026 14:15:59 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik işlemcisi Worthington Steel, Alman Kloeckner & Co SE için yaptığı gönüllü halka açık satın alma teklifine ilişkin ilk kabul döneminin sonuçlarını açıkladı.

Worthington Steel tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026 tarihinde sona eren ilk kabul döneminin ardından teklif için belirlenen %57,5 minimum kabul eşiği aşıldı ve satın alma sürecinin ilk aşaması için ilgili gereklilikler sağlandı.

Worthington Steel tarafından yapılan açıklamada henüz teklifi kabul etmeyen Kloeckner hissedarlarının 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Nisan 2026 tarihinde sona erecek ek kabul döneminde tekliften yararlanabileceği ifade edildi.

Worthington Steel Başkanı ve CEO’su Geoff Gilmore konuya ilişkin değerlendirmesinde ilk kabul döneminde hissedarlardan gelen güçlü desteğin işlemin tamamlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ve ek kabul döneminin hissedarlara yeni bir katılım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Worthington Steel tarafından yapılan açıklamaya göre satış sürecinin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.


