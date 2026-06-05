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Worthington Steel, Klöckner & Co’daki çoğunluk hissesinin satın alımını tamamladı

Cuma, 05 Haziran 2026 13:48:48 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi Worthington Steel, Inc., Almanya merkezli çelik distribütörü ve metal işleme şirketi Klöckner & Co SE için başlattığı satın alma sürecini tamamladığını duyurdu.

Tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından Worthington Steel, Klöckner’in tedavüldeki hisselerinin yaklaşık %62’sini satın alarak şirkette çoğunluk hissedarı olduğunu ve iki şirket arasında stratejik bir ortaklık kurduğunu bildirdi.

Coğrafi büyüme ve ürün çeşitliliği desteklenecek

Worthington Steel, hisse satın alımının ürün portföyünü genişletmesine, son kullanıcı sektörlerdeki konumunu güçlendirmesine ve coğrafi ayak izini büyütmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki en büyük çelik dağıtım ve metal işleme ağlarından birini işleten Klöckner & Co sayesinde şirket, geniş bir müşteri tabanına ve köklü servis merkezi operasyonlarına eriştiğini dile getirdi.

Worthington kalan hisseler için borsadan çıkış teklifinde bulunacak

Satın alma teklifinin tamamlanmasının ardından Worthington Steel, kontrolü altında bulunmayan tüm Klöckner hisselerini satın almak üzere halka açık borsadan çıkış süreci başlatmayı planladığını aktardı. Kalan hisseler için hisse başına 11€ nakit ödeme teklif etmeyi planladığını bildirdi.

Worthington Steel, Klöckner’in borsadan çıkarılmasının halka açık şirket statüsünün getirdiği idari, uyum ve yasal yükümlülükleri azaltacağını ve uzun vadeli stratejik hedeflerin daha esnek şekilde uygulanmasına imkân sağlayacağını söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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