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Atlas Holdings Evraz North America alımıyla yeni ortak iştirak kurdu

Cuma, 01 Ağustos 2025 14:42:14 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli Atlas Holdings, ABD ve Kanada'da demir yolu, enerji, altyapı ve endüstriyel son pazarlar için mühendislik kalite çelik ürünleri üreticisi Evraz North America’nın (Evraz Inc. NA ve Evraz Inc. NA Canada) satın alım sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ABD merkezli Atlas Holdings, ABD ve Kanada'da demir yolu, enerji, altyapı ve endüstriyel son pazarlar için mühendislik kalite çelik ürünleri üreticisi Evraz North America’nın (Evraz Inc. NA ve Evraz Inc. NA Canada) satın alım sürecinin tamamlandığını açıkladı. 

SteelOrbis’in önceden bildirdiği anlaşma kapsamında Evraz North America’nın varlıkları “Orion Steel” adlı yeni bir ortak iştirak çatısı altında toplandı. Orion Steel’in yeni atanan CEO’su Doug Matthew, “Sermaye gücü yüksek stratejik bir tedarikçi olan Orion Steel, Kuzey Amerika pazarında merkezi bir oyuncu olmaya ve önemli yerel üretimiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ekonomik ve güvenlik çıkarlarının ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır,” ifadelerini kullandı. 


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Evraz 

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