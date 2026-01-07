Russel Metals, Klöckner & Co.’nun ABD’deki servis merkezlerinin devralımını tamamladı

Kanada merkezli metal distribütörü Russel Metals, Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co.’nun ABD’deki bağlı kuruluşu olan Klöckner Metals Corporation’ın işlettiği yedi servis merkezini toplam 102 milyon $ karşılığında satın aldığını ve sürecin tamamlandığını duyurdu.

Satın alınan servis merkezlerinin Dubuque (Iowa), Charlotte (Kuzey Carolina), Suwanee (Georgia), Houston ve Austin (Teksas) ile Jacksonville ve Pompano Beach (Florida) şehirlerinde yer aldığı ifade edildi.

Buna paralel olarak Klöckner & Co., Teksas eyaletindeki Amarillo dağıtım merkezinin ABD’li Service Steel Warehouse’a devrinin 2025 yılının Aralık ayında tamamlandığını da bildirdi.

Russel ABD’deki varlığını güçlendirirken, Klöckner daha yüksek katma değerli faaliyetlere odaklanıyor

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Russel Metals Başkanı ve CEO’su John Reid, devralımın şirketin ABD’de stratejik açıdan önemli pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini ve Kuzey Amerika genelindeki uzun vadeli büyüme stratejisini desteklediğini belirtti.

Klöckner & Co. CEO’su Guido Kerkhoff ise varlık satışlarının tamamlanmasının ardından şirketin stratejik odağının daha yüksek katma değerli faaliyetler ve servis merkezi operasyonlarına kaydığını ifade etti. Kerkhoff, 2030 yılına kadar Klöckner’ın Kuzey Amerika ve Avrupa’da lider bir metal işleme ve servis merkezi grubu olmayı ve sektörün en güçlü kârlılık elde eden şirketleri arasında yer almayı hedeflediğini vurguladı.