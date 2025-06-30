Atlas Holdings Evraz North America’yı satın alacak

ABD merkezli Atlas Holdings, ABD ve Kanada'da demir yolu, enerji, altyapı ve endüstriyel son pazarlar için mühendislik kalite çelik ürünleri üreticisi Evraz North America’yı (Evraz Inc. NA ve Evraz Inc. NA Canada) satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Satışın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

ABD ve Kanada genelinde 3.400 kişiyi istihdam eden EVRAZ North America, yıllık 2,3 milyon mt çelik üretim ve boru dahil olmak üzere yıllık 3,5 milyon mt nihai mamul üretim kapasitesine sahip. Evraz North America’nın ürünleri %98 ve üzerindeki oranlarda geri dönüştürülmüş hurda içeriyor.

Atlas Holdings’in Ortağı Sam Astor, “Bu alım, ABD ve Kanada’da daha canlı bir yerel çelik üretim sektörü yaratmaya yönelik büyük bir yatırım,” ifadelerini kullandı.