Tenaris ABD’deki çelik faaliyetlerini güçlendirmek için Beaver Falls hurda sahasını satın aldı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Pennsylvania’daki Beaver Falls hurda sahasını satın alarak ABD’deki üretim faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu.

Bağlı kuruluşu Steel Recycling Services aracılığıyla gerçekleştirilen devralım kapsamında Tenaris, SA Recycling’den 39 dönümlük hurda sahasını satın aldığını ifade etti. Ayrıca sahanın, Koppel kentindeki çelik üretim tesisinin yanında yer aldığını ve önemli bir hammaddeye doğrudan erişim imkanı sağladığını vurguladı.

ABD’deki üretimi optimize etmek için stratejik hamle

Tenaris, hurda toplama ve işleme faaliyetlerini mevcut çelik operasyonlarına entegre ederek hammadde akışını güçlendirmeyi ve ABD’deki üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Devralıma rağmen SA Recycling’in geçiş anlaşması kapsamında 2026 yılının başına kadar hurda sahasını işletmeye devam edeceği aktarıldı.