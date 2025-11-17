 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tenaris...

Tenaris ABD’deki çelik faaliyetlerini güçlendirmek için Beaver Falls hurda sahasını satın aldı

Pazartesi, 17 Kasım 2025 15:18:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Pennsylvania’daki Beaver Falls hurda sahasını satın alarak ABD’deki üretim faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu.

Bağlı kuruluşu Steel Recycling Services aracılığıyla gerçekleştirilen devralım kapsamında Tenaris, SA Recycling’den 39 dönümlük hurda sahasını satın aldığını ifade etti. Ayrıca sahanın, Koppel kentindeki çelik üretim tesisinin yanında yer aldığını ve önemli bir hammaddeye doğrudan erişim imkanı sağladığını vurguladı.

ABD’deki üretimi optimize etmek için stratejik hamle

Tenaris, hurda toplama ve işleme faaliyetlerini mevcut çelik operasyonlarına entegre ederek hammadde akışını güçlendirmeyi ve ABD’deki üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Devralıma rağmen SA Recycling’in geçiş anlaşması kapsamında 2026 yılının başına kadar hurda sahasını işletmeye devam edeceği aktarıldı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Tenaris Group 

Benzer Haber ve Analizler

Tenaris ABD’de boru işleme tesisi devraldı

08 Eyl | Çelik Haberler

Tenaris ABD’de boru işleme tesisi devraldı

08 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis