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Whitehaven Coal'un kömür üretimi 2025-26 mali yılında %3 arttı

Salı, 04 Ağustos 2026 13:52:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren dördüncü mali çeyrekte ham kömür üretiminin çeyrek bazda %13 artışla 10,73 milyon mt seviyesinde yer aldığını, 2025-26 mali yılında ise yıllık %3 artarak öngörü aralığının üst sınırına denk gelen 40,26 milyon mt'a yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satışı yapılabilir kömür üretimi çeyrek bazda %4 düşüşle 8,06 milyon mt olurken, payına düşen kendi üretimi kömür satışları %7 azalarak 6,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mali yılın tamamında ise satılabilir kömür üretimi ve payına düşen kendi üretimi kömür satışları yıllık %8 artışla sırasıyla 32,46 milyon mt ve 25,98 milyon mt oldu.

Whitehaven'ın Queensland'deki işletmelerinin ham kömür üretimi, önceki çeyrekte hava koşullarından kaynaklanan aksaklıkların ardından dördüncü mali çeyrekte çeyreklik bazda %41 artarak 5,71 milyon mt'a yükselirken, New South Wales'teki üretim %8 düşüşle 5,02 milyon mt'a geriledi. Şirketin tüm mali yıldaki üretimi Queensland'de 20,07 milyon mt, New South Wales'te ise 20,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2025-26 mali yılındaki gelirlerinin %57'sini metalürjik kömür, %43'ünü ise termal kömür oluşturdu. Dördüncü mali çeyrekte Queensland faaliyetlerinin ortalama satış fiyatı 247 AUD/mt, New South Wales faaliyetlerinin ortalama satış fiyatı ise 197 AUD/mt seviyesinde kaydedildi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Üretim 

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