Welspun Corp’un konsolide net kârı mali yılın üçüncü çeyreğinde %33 düştü

Hindistan merkezli karbon çelik boru, sfero döküm boru ve inşaat demiri üreticisi Welspun Corp, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) geçen yılın aynı dönemine göre %33 düşüşle 4,5 milyar INR (50,14 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri ise %255 artarak 45,3 milyar INR (501,62 milyon $) oldu.

Şirket, Amerika kıtasına büyük çaplı kaplamalı boru tedariki için yeni siparişler aldığını ve bu gelişmenin ardından sipariş portföyünün 2,6 milyar $ seviyesine ulaştığını açıkladı.