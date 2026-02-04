 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Welspun...

Welspun Corp’un konsolide net kârı mali yılın üçüncü çeyreğinde %33 düştü

Çarşamba, 04 Şubat 2026 10:02:05 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli karbon çelik boru, sfero döküm boru ve inşaat demiri üreticisi Welspun Corp, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) geçen yılın aynı dönemine göre %33 düşüşle 4,5 milyar INR (50,14 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri ise %255 artarak 45,3 milyar INR (501,62 milyon $) oldu.

Şirket, Amerika kıtasına büyük çaplı kaplamalı boru tedariki için yeni siparişler aldığını ve bu gelişmenin ardından sipariş portföyünün 2,6 milyar $ seviyesine ulaştığını açıkladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

LMEL’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %181 yükseldi, kapasite artışı planlanıyor

04 Şub | Çelik Haberler

SAIL’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %260 arttı

02 Şub | Çelik Haberler

Jindal Steel Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %80 düştü

02 Şub | Çelik Haberler

APTL yapısal çelik üretim kapasitesini 2030’a kadar iki katına çıkaracak

28 Oca | Çelik Haberler

Hint LMEL’in net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %90 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %319 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

MOIL Limited’in net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %41 yükseldi

12 Kas | Çelik Haberler

Jindal Stainless Limited’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %32 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

Jindal Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %11 arttı

13 Ağu | Çelik Haberler

MOIL Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %66 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis