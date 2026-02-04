 |  Giriş 
LMEL’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %181 yükseldi, kapasite artışı planlanıyor

Çarşamba, 04 Şubat 2026 10:03:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) konsolide net kârını yıllık bazda %181 artışla 10,9 milyar INR (120,6 milyon $) seviyesine çıkardı. Şirketin 4 Şubat Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre aynı dönemde toplam geliri ise %204 artışla 5,15 trilyon INR (57,07 milyar $) oldu.

Şirket, gelirindeki artışta iyi talep ve pazardaki güçlü konumlanmasının etkili olduğunu belirtti. Kârlılıktaki artışın gelir artışına kıyasla oransal olarak bir miktar geride kalmasının ise olası maliyet baskıları ve yeniden yatırım faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini ve buna rağmen genel kârlılığın güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

LMEL, Hedri’den Maharashtra eyaletindeki limana uzanacak ikinci sulu taşıma boru hattı projesinin iki aşamalı olarak hayata geçirilmesini de onayladı. Söz konusu yatırımın yaklaşık 885 milyon $ tutarında olacağı bildirildi.

Ayrıca şirketin yönetim kurulu, Konsari demir cevheri madeninin kapasitesinin yıllık 4 milyon mt’dan 5 milyon mt’a çıkarılmasını onayladı. Bu kapasite artışı için planlanan yatırım tutarı ise 17 milyon $ olarak açıklandı.


