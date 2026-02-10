Sarda Energy and Minerals Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %4 düştü

Hindistan merkezli çelik, demir cevheri ve manganez bazlı ferroalyaj üreticisi Sarda Energy and Minerals Limited (SEML), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) konsolide net kârının yıllık bazda %3,55 düşüşle 1,9 milyar INR (20,99 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Şirketin toplam satış geliri ise söz konusu dönemde %3,3 düşüşle 12.8 milyar INR (140,71 milyon $) oldu.

Yönetim, üçüncü çeyrek performansının termik santraldeki 300 megavat kapasiteli bir türbinin planlı bakım duruşundan olumsuz etkilendiğini belirtti. Buna rağmen şirketin enerji ve madencilik faaliyetlerinin istikrarlı seyrini koruduğu ve çeşitlendirilmiş yapısının dayanıklılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

SEML, mevsimsel etkilerin normale dönmesi ve elektrik talebinin dengelenmesiyle birlikte faaliyet koşullarının iyileşmesini bekliyor. Metal segmentinde oluşacak daha net görünümün de performansı desteklemesi öngörülüyor. Şirket, temiz enerji, entegre madencilik ve operasyonel verimlilik alanlarında stratejik yatırımlarını sürdürdüğünü bildirdi.