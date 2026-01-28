 |  Giriş 
APTL yapısal çelik üretim kapasitesini 2030’a kadar iki katına çıkaracak

Çarşamba, 28 Ocak 2026 11:05:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen yapısal çelik üreticilerinden APL Apollo Tubes Limited (APTL), çeşitli kapasite artışı projeleriyle mevcut 5 milyon mt’luk yıllık üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 10 milyon mt’a çıkaracağını açıkladı.

Şirketin kapasite artış planı kapsamında Gorakhpur’da 200.000 mt, Siliguri’de 300.000 mt, Bhuj’da 300.000 mt, New Malur’da 600.000 mt ve Raipur’da 600.000 mt kapasiteli beş yeni üretim tesisi inşa edilecek.

Bu yatırımların yanı sıra APL Apollo, maddi zorlukların giderilmesi ve tesis modernizasyon çalışmaları sonucu 1 milyon mt ek kapasite artışı da hedefliyor. Bu kapsamda, mevcut hatların daha hızlı ve verimli ekipmanlarla değiştirilmesi planlanarak üretim kapasitesi ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Şirket, bu projelere ilişkin ayrıntılı uygulama planının önümüzdeki yıl içinde açıklanacağını belirtti. Söz konusu yatırımlara ilişkin herhangi bir finansal bilgi paylaşılmadı.


