SAIL’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %260 arttı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) 3,74 milyar INR (40,8 milyon $) net kâr elde etti. Söz konusu rakam, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %260 artışa işaret ediyor. Şirketin toplam geliri ise %12 artışla 273,71 milyar INR (2,98 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

SAIL, 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında (Nisan-Aralık) 14,08 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Bu rakam yıllık bazda %2 artış gösterirken, satış hacmi aynı dönemde %16,3 yükseldi. Şirket, bu artışın perakende müşterilere erişimin genişletilmesi, stokların eritilmesi ve sevkiyatların iyileştirilmesi sayesinde sağlandığını belirtti.

Açıklamada, “Girdi maliyetlerindeki dalgalanma ve rekabetçi fiyat ortamına rağmen daha yüksek satış hacimleri, ürün bazında satış dağılımının optimize edilmesi ve sürdürülen maliyet disiplini sayesinde faaliyet kârlılığımızı koruduk,” dedi.