Tata Steel 2025-26 mali yılı üçüncü çeyreğinde konsolide net kârını %723 artırdı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) konsolide net kârını bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %723 artırarak 26,89 milyar INR’ye (296,87 milyon $) yükselttiğini açıkladı.

Şirketin toplam gelirleri ise yıllık bazda %6 artışla 566,46 milyar INR’ye (622,99 milyon $) ulaştı.

Tata Steel, kâr marjının üçüncü çeyrekte %4,79’a yükseldiğini, bunun 2024-25 mali yılının aynı dönemindeki %0,55 seviyesinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Hindistan’daki operasyonlardan elde edilen üretim ve satışlar sırasıyla %12 ve %14 artarken, toplam satış hacmi ilk kez 6 milyon mt eşiğini aşarak 6,04 milyon mt seviyesine çıktı.

Tata Steel CEO’su TV Narendran açıklamasında, “Kapasite artışlarıyla desteklenen seçili segmentlerde pazar liderliğimizi güçlendirmeyi sürdürdük. Otomotiv hacimleri %20 büyürken, perakende iş kolumuz da ivme kazanmaya devam etti,” ifadelerini kullandı.