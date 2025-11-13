 |  Giriş 
Hint LMEL’in net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %90 arttı

Perşembe, 13 Kasım 2025 10:15:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), 2025-26 mali yılının Temmuz-Eylül dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde geçen mali yılın aynı dönemine göre %89,9 artışla 5,7 milyar INR (64,59 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin toplam geliri ise aynı dönemde %154,25 artışla 36,51 milyar INR (412 milyon $) seviyesine ulaştı.

Açıklamada ayrıca, Hindistan Rekabet Komisyonunun LMEL’in Thriveni Pellet Private Limited şirketinde %49,99 hisse satın alma teklifini onayladığı belirtildi.

LMEL, Maharashtra eyaletinde demir cevheri madenciliği, sünger demir üretimi, pelet üretimi ve enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.


