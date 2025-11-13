Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %319 arttı

Hint Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılının Temmuz-Eylül dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde geçen mali yılın aynı dönemine göre %319 artışla 31,83 milyon INR (359,24 milyon $) konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin toplam geliri ise söz konusu çeyrekte %1,34 düşüşle 531.79 milyon INR (6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca şirket yönetim kurulu, Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel Downstream Products Ltd. ile BlueScope Steel Limited’in bağlı kuruluşu BlueScope Steel Asia Holdings Pty Limited arasında eşit ortaklıkla (50:50) faaliyet gösteren Tata BlueScope Steel Private Ltd. (TBSPL) şirketindeki %50 hisse payının, BlueScope Steel Asia Holdings Pty Limited’den 11.000 milyon INR (124 milyon $) karşılığında satın alınmasını onayladı.