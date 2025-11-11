 |  Giriş 
Jindal Stainless Limited’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %32 arttı

Salı, 11 Kasım 2025 14:28:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited, 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârını yıllık %32 artışla 8,06 milyar INR’ye (90,96 milyon $) çıkardığını açıkladı.

Şirket, toplam gelirinin %11,4 artışla 108,92 milyar INR’ye (1,23 milyar $) ulaştığını açıkladı.

Jindal Stainless, söz konusu dönemde endüstriyel boru, asansör ve yürüyen merdiven, metro sistemleri, demir yolu vagonları ve yük vagonları gibi başlıca segmentlerde istikrarlı talep gözlemlediğini belirtti. Ayrıca beyaz eşya segmentinde de festival sezonu talebi sayesinde ivme kazanıldığı ifade edildi.


Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Jindal 

