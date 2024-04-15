Volvo Meksika’da yeni kamyon üretim tesisi kuracak

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:54:01 (GMT+3) | San Diego

İsveç merkezli Volvo, Meksika’da yeni bir kamyon üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre yeni kamyon tesisinin Volvo’nun ABD’deki üretimini destekleyerek tüm Amerika kıtasında Volvo Trucks ve Mack marka kamyon satışlarını hızlandırması amaçlanıyor.

Şirket açıklamasında yatırımın nereye yapılacağına, ne kadar olduğuna ve üretim kapasitesine dair bilgi vermedi. Ancak Volvo’nun Meksika’da 2026 yılına kadar yaklaşık 158.000 metrekarelik bir tesis kurmayı planladığı biliniyor.

Meksika’da Freightliner, International Truck, Kenworth, Mercedes-Benz Autobuses, Isuzu, Foton, Volkswagen Camiones y Autobuses, Volvo Buses, Hino, Dina, MAN ve Shacman olmak üzere kamyon üretimi yapan toplam 12 şirket bulunurken Freightliner, International Truck ve Kenworth toplam üretimin %95’ini meydana getiriyor.

Volvo Buses, 2023 yılında Meksika’da üretilen 223.000 adet ağır aracın %0,5’ini üretmişti.