Meksika’da otomobil üretimi, ihracatı ve satışları Nisan ayında azaldı

Meksika’da yerel otomotiv sektörü birliği AMIA tarafından yayımlanan verilere göre ülkede otomobil üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %9,1 düşüşle 326.069 adet seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat yıllık %10,9 düşüşle 256.953 adet ve iç piyasa satışları %4,6 düşüşle 108.298 adet oldu.

Yılın ilk dört ayında otomobil üretimi %0,9 artışla 1.299.554 adet seviyesinde kaydedilirken, ihracat %7,3 düşüşle 1.032.819 adede geriledi. İç piyasaya ise yıllık %1,4 artışla 473.323 adet otomobil satıldı.

Meksika otomobil sektörü ağırlıklı olarak ihracat yapan bir sektör ve satışların çoğunluğu ABD piyasasına yapılıyor. ABD’nin Meksika’daki şirketlerini yeniden ülke içine getirmeye çalışmasıyla bu satış modeli tehdit altında kaldı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin Trump’ın getirdiği vergileri engellemesinin piyasayı olumsuz etkilemesi bekleniyor.