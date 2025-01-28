Meksika’da hafif araç üretimi 2024’te %5,6 artış kaydetti

Meksika’da yerel otomotiv sektörü birliği AMIA tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da hafif araç üretimi 2024 yılında yıllık %5,6 artışla 3,99 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı yıl içinde ülkenin hafif araç ihracatı %5,4 artışla 3,48 milyon adet olurken, iç piyasaya yaptığı satışlar %9,8 artışla 1,50 milyon adet seviyesine çıktı.

Meksika 2024 yılında en fazla otomotiv üreten ve ihraç eden 5. ülke olarak kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında ülkenin hafif araç üretimi %4,2 artışla 224,913 adet, ihracatı %5,8 düşüşle 265,954 adet ve iç piyasa satışları %1,9 artışla 146.536 adet seviyelerinde yer aldı.

ABD hükümetinin yakın zamanda Meksika’dan ithal ürünlere yönelik planladığı vergiler, üretimini ABD standartlarına uyumlu şekilde tasarlamış olan Meksika otomotiv sektöründe endişe yaratıyor.