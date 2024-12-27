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Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ekim’de %0,4 yükseldi

Cuma, 27 Aralık 2024 14:06:41 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %0,4 artışla 26,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkede hafif taşıt, ağır taşıt ve otomobil parçalarının ihracat değeri yıllık %3,4 artışla 18,74 milyar $ olurken, ülkenin otomobil ithalatı ise %6,4 düşüşle 7,50 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ülkenin yaptığı otomobil ihracatının değeri %1 artış göstererek 164 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %3 artışla 72,84 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Ekim ayında %11,1 artışla 11,2 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Ekim döneminde ise bu rakam %0,5 düşüşle 91,2 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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