Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ekim’de %0,4 yükseldi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %0,4 artışla 26,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkede hafif taşıt, ağır taşıt ve otomobil parçalarının ihracat değeri yıllık %3,4 artışla 18,74 milyar $ olurken, ülkenin otomobil ithalatı ise %6,4 düşüşle 7,50 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ülkenin yaptığı otomobil ihracatının değeri %1 artış göstererek 164 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %3 artışla 72,84 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Ekim ayında %11,1 artışla 11,2 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Ekim döneminde ise bu rakam %0,5 düşüşle 91,2 milyar $ oldu.