Meksika hükümeti Trump’a karşı otomotiv sektörünü destekleyecek

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasıyla değer zincirini güçlendirmek ve USMCA müzakerelerine hazırlık yapmak için Meksika ekonomisinin ana itici gücü olan otomotiv sektörüne hükümet desteği verileceğini açıkladı.

Meksika’da bulunan otomotiv şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika otomotiv sektörünün ülke ihracatının üçte birini oluşturduğunu ve ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade etti.

Donald Trump, 2017-2011 tarihleri arasında görev başında olduğu ilk başkanlık döneminde Meksika’da yatırımları bulunan ABD’li otomobil üreticilerini uyarmış, bu nedenle Ford Motors 2017 yılında 1,6 milyar $’lık bir yatırımını iptal etmişti.

Trump, 20 Ocak tarihinde başlayacak yeni başkanlık dönemi için de Meksika’da üretilen araçların ABD’ye ihracatına yeni vergiler getirmeyi planlıyor.