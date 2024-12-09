Meksika’da araç üretimi Kasım ayında yeni rekor kırdı

Meksika’da araç üretimi, Ford Motor, Stellantis ve Volkswagen gibi şirketlerin üretimini düşürmesine rağmen Kasım ayında yıllık %6,7 artış kaydetti. Ocak-Kasım döneminde %5,6 artışla üretilen 3,76 milyon adet araç ise ülke tarihinde bir ilk oldu.

Meksika’daki 13 araç üreticisinin yedisinin üretimi %20,6 artışla 236.056 adet olurken bu şirketler toplam üretimin %67,2’sini meydana getirdi. Toplam üretimin %68,1’ini ise %24,6 payla General Motors, %17,3 payla Nissan, %9,9 payla Stellantis, %8,3 payla Volkswagen ve %8 payla Ford Motor gerçekleştirdi.

Meksika otomobil sektörü Kasım ayında yıllık %2,8 artışla 289.309 adet araç ihraç etti.

Yılın ilk on bir ayında ülkede araç üretimi yıllık %5,6 artışla 3,76 milyon adet olurken ihracat %6,4 artışla 3,21 milyon adet seviyesinde kaydedildi.