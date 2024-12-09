 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika’da...

Meksika’da araç üretimi Kasım ayında yeni rekor kırdı

Pazartesi, 09 Aralık 2024 13:52:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da araç üretimi, Ford Motor, Stellantis ve Volkswagen gibi şirketlerin üretimini düşürmesine rağmen Kasım ayında yıllık %6,7 artış kaydetti. Ocak-Kasım döneminde %5,6 artışla üretilen 3,76 milyon adet araç ise ülke tarihinde bir ilk oldu.

Meksika’daki 13 araç üreticisinin yedisinin üretimi %20,6 artışla 236.056 adet olurken bu şirketler toplam üretimin %67,2’sini meydana getirdi. Toplam üretimin %68,1’ini ise %24,6 payla General Motors, %17,3 payla Nissan, %9,9 payla Stellantis, %8,3 payla Volkswagen ve %8 payla Ford Motor gerçekleştirdi.

Meksika otomobil sektörü Kasım ayında yıllık %2,8 artışla 289.309 adet araç ihraç etti.

Yılın ilk on bir ayında ülkede araç üretimi yıllık %5,6 artışla 3,76 milyon adet olurken ihracat %6,4 artışla 3,21 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

AMDA Meksika’nın yeni araç satışlarının 2024’te 1,5 milyon adet olmasını bekliyor

10 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da yeni araç satışları Kasım’da %14 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Meksika hükümeti Trump’a karşı otomotiv sektörünü destekleyecek

05 Ara | Çelik Haberler

Trump’ın getirmek istediği vergiler General Motors, Chrysler ve Ford’u etkileyecek

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Eylül ayında %9,2 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Toyota Meksika’daki tesislerine 1,45 milyar $ yatırım yapacak

11 Kas | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Ekim ayında yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

AMDA Meksika'nın ABD'den yaptığı ikinci el araç ithalatına düzenleme getirilmesinden memnun

04 Kas | Çelik Haberler

Audi Belçika’daki üretimini Meksika’ya taşıyacak

01 Kas | Çelik Haberler

Kawasaki Meksika’ya 200 milyon $ yatırım yaptı

31 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis