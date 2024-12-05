Meksika’da yeni araç satışları Kasım’da %14 yükseldi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %14,3 artışla 147.971 adet seviyesinde yer aldı. Satış adedi, 2018 yılının Ocak ayından beri görülen en büyük aylık satış oldu.

Toplam üretimin %53,8’ini %16,1 payla Nissan, %11,3 payla General Motors, %10,6 payla Volkswagen, %8,5 payla Mazda ve %7,4 payla Toyota gerçekleştirdi. 30 şirket arasından 22’si satışlarını artırırken, bu şirketler arasında %633,5 artış ile Great Wall Motor, %135,9 artış ile Isuzu, %59 artış ile Mazda, %45,8 artış ile Mitsubishi ve %39,8 artış ile Lincoln dikkat çekti.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç satışları %10,7 artışla 1,35 milyon adet seviyesinde yer aldı.