 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika...

Meksika hükümeti elektrikli araç üretmek için kamu yatırımı yapacak

Salı, 07 Ocak 2025 14:33:32 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika hükümeti, ülkede elektrikli araç üretmek için bu yıl içinde yatırım yapmaya başlayacağını açıkladı. Mevcut başkanlık döneminin sona ereceği 2030 yılına kadar tahmini olarak 4.300$ ve 7.200$ arasından satılacak üç elektrikli model aracı üretilecek.

2025’e kadar toplam 25 milyon MXN (1,2 milyon $) değerinde yatırım yapılması bekleniyor. Meksika hükümeti üretim için devlet ve özel iştirakler ortaklığıyla yeni şirketler kurulabileceğini ifade etti.

Son beş yıl içinde Meksika 1,2 milyon adet elektrikli araç sattı. Ülkede 30 farklı otomotiv şirketi faaliyet yürütüyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’da yeni araç satışları Aralık’ta %1,9 yükseldi

07 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ekim’de %0,4 yükseldi

27 Ara | Çelik Haberler

AMDA Meksika’nın yeni araç satışlarının 2024’te 1,5 milyon adet olmasını bekliyor

10 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Kasım ayında yeni rekor kırdı

09 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da yeni araç satışları Kasım’da %14 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Meksika hükümeti Trump’a karşı otomotiv sektörünü destekleyecek

05 Ara | Çelik Haberler

Trump’ın getirmek istediği vergiler General Motors, Chrysler ve Ford’u etkileyecek

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Eylül ayında %9,2 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Toyota Meksika’daki tesislerine 1,45 milyar $ yatırım yapacak

11 Kas | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Ekim ayında yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis