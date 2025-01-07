Meksika hükümeti elektrikli araç üretmek için kamu yatırımı yapacak

Meksika hükümeti, ülkede elektrikli araç üretmek için bu yıl içinde yatırım yapmaya başlayacağını açıkladı. Mevcut başkanlık döneminin sona ereceği 2030 yılına kadar tahmini olarak 4.300$ ve 7.200$ arasından satılacak üç elektrikli model aracı üretilecek.

2025’e kadar toplam 25 milyon MXN (1,2 milyon $) değerinde yatırım yapılması bekleniyor. Meksika hükümeti üretim için devlet ve özel iştirakler ortaklığıyla yeni şirketler kurulabileceğini ifade etti.

Son beş yıl içinde Meksika 1,2 milyon adet elektrikli araç sattı. Ülkede 30 farklı otomotiv şirketi faaliyet yürütüyor.