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Meksika’da hafif araç üretimi Şubat’ta %0,8 geriledi

Perşembe, 27 Mart 2025 10:06:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Meksika’da yerel otomotiv sektörü birliği AMIA tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da hafif araç üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %0,8 düşüşle 316.178 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin hafif araç ihracatı %9,2 düşüşle 258.952 adede gerilerken, iç piyasaya yapılan satışla %2,9 artışla 117.679 adet oldu.

İhracattaki yıllık bazda düşüş yüksek baz etkisi ile açıklanırken, yerel satışların artış göstermesi önümüzdeki aylarda talebin güçleneceğine işaret ediyor.

Meksika otomotiv sektörü ihracata dayandığı ve ihracatının %80’ini ABD’ye yaptığı için ABD hükümetinin Meksika çıkışlı mallara vergi getirmesinden endişeli.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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