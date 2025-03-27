Meksika’da hafif araç üretimi Şubat’ta %0,8 geriledi

Meksika’da yerel otomotiv sektörü birliği AMIA tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da hafif araç üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %0,8 düşüşle 316.178 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin hafif araç ihracatı %9,2 düşüşle 258.952 adede gerilerken, iç piyasaya yapılan satışla %2,9 artışla 117.679 adet oldu.

İhracattaki yıllık bazda düşüş yüksek baz etkisi ile açıklanırken, yerel satışların artış göstermesi önümüzdeki aylarda talebin güçleneceğine işaret ediyor.

Meksika otomotiv sektörü ihracata dayandığı ve ihracatının %80’ini ABD’ye yaptığı için ABD hükümetinin Meksika çıkışlı mallara vergi getirmesinden endişeli.