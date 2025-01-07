 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika’da...

Meksika’da yeni araç satışları Aralık’ta %1,9 yükseldi

Salı, 07 Ocak 2025 14:03:47 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %1,9 artışla 146.365 adet seviyesinde yer aldı.

Toplam üretimin %57,2’sini %17,7 payla Nissan, %13,5 payla General Motors, %12,6 payla Volkswagen, %7,4 payla Toyota ve %7,1 payla Stellantis gerçekleştirdi. 31 şirket arasından 17’si satışlarını artırırken, bu şirketler arasında %236 artış ile Great Wall Motor, %103 artış ile Lincoln, %80 artış ile Isuzu ve ve %21 artış ile Land Rover dikkat çekti.

2024 yılında ülkenin araç satışları %9,8 artışla 1,50 milyon adet seviyesinde yer aldı ve son yedi yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika hükümeti elektrikli araç üretmek için kamu yatırımı yapacak

07 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ekim’de %0,4 yükseldi

27 Ara | Çelik Haberler

AMDA Meksika’nın yeni araç satışlarının 2024’te 1,5 milyon adet olmasını bekliyor

10 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Kasım ayında yeni rekor kırdı

09 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da yeni araç satışları Kasım’da %14 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Meksika hükümeti Trump’a karşı otomotiv sektörünü destekleyecek

05 Ara | Çelik Haberler

Trump’ın getirmek istediği vergiler General Motors, Chrysler ve Ford’u etkileyecek

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Eylül ayında %9,2 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Toyota Meksika’daki tesislerine 1,45 milyar $ yatırım yapacak

11 Kas | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Ekim ayında yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis