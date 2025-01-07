Meksika’da yeni araç satışları Aralık’ta %1,9 yükseldi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %1,9 artışla 146.365 adet seviyesinde yer aldı.

Toplam üretimin %57,2’sini %17,7 payla Nissan, %13,5 payla General Motors, %12,6 payla Volkswagen, %7,4 payla Toyota ve %7,1 payla Stellantis gerçekleştirdi. 31 şirket arasından 17’si satışlarını artırırken, bu şirketler arasında %236 artış ile Great Wall Motor, %103 artış ile Lincoln, %80 artış ile Isuzu ve ve %21 artış ile Land Rover dikkat çekti.

2024 yılında ülkenin araç satışları %9,8 artışla 1,50 milyon adet seviyesinde yer aldı ve son yedi yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.