Voestalpine zorlu koşullara rağmen ilk yarıda net kâr kaydetti

Çarşamba, 10 Kasım 2021 14:42:33 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 30 Eylül’de sona eren 2021-22 mali yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 276 milyon € net zarara kıyasla 486 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %37,8 artışla 7 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla 2,7 kat artarak 1 milyar € oldu.

Şirket, enerji fiyatlarındaki küresel artış ve aksayan tedarik zincirleri gibi zorlu koşullara rağmen ilk yarıda olumlu performans gösterdiğini belirtti. Voestalpine’in Kuzey Amerika ve Asya’da bulunan tesisleri yarı iletken çip eksikliğinden Avrupa’daki tesislere göre çok daha az etkilense de, tedarik zinciri sorunları yaz boyunca yalnızca otomotiv segmentinde yoğunlaştı.

Beklenmedik ekonomik aksaklıkların olmayacağı varsayımıyla Voestalpine, 2021-22 mali yılında AVFÖK’ünün 1,9-2,2 milyar € arasında olacağını tahmin ediyor.