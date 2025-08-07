 |  Giriş 
Voestalpine’in ilk çeyrek sonuçları ticaret geriliminden etkilendi, AB’nin çelik politikasının netleşmesi bekleniyor

Perşembe, 07 Ağustos 2025 14:09:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğinde ekonomik ortamın iki önemli gelişmeyle şekillendiğini açıkladı. İlk olarak Almanya hükümeti tarafından açıklanan altyapı programı ve Avrupa’nın güvenlik altyapısına yönelik yatırımların artmasının olumlu bir ivme yarattığını ifade etti. Öte yandan küresel pazardaki anlaşmazlıkların belirsizliği artırdığına dikkat çekti. Bu yılın Temmuz sonu itibarıyla ABD ve AB ticaret anlaşmasına varmış olsa da çelik gibi bazı sektörlere ilişkin ayrıntıların henüz çözüme kavuşmadığını vurguladı.

Avrupa Komisyonunun, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Çelik ve Metal Eylem Planı ile güncel önemli sorunları ele aldığını dile getirdi. Söz konusu planın, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve üçüncü ülkelerden çelik ithalatını sınırlamayı amaçlayan yeni koruma önlemlerini içerdiğini vurguladı. Ayrıca AB’nin, küresel ticaret ortaklarına yönelik somut tutumunu henüz belirlemediğinin ve bu durumun Avrupa’nın gelecekteki ekonomik ivmesini etkileyebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Voestalpine birinci çeyreğe yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 150 milyon €’ya kıyasla 106 milyon € seviyesinde yer alırken, satış gelirleri ise yıllık %4,9 düşüşle 3,9 milyar €’ya geriledi. Ayrıca Voestalpine’in AVFÖK’ü birinci çeyrekte yıllık %13,4 azalarak 361 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Bu belirsizliklere rağmen Voestalpine, piyasa trendlerinin istikrarlı seyrini sürdürmesini öngördüğünü paylaştı. Otomotiv, makine mühendisliği, inşaat ve tüketim malları sektörlerinin düşük de olsa istikrarlı seyrini koruyacağını dile getirdi. Bununla birlikte metal şekillendirme ve yüksek performanslı metal birimlerindeki yeniden yapılandırma programının mevcut mali yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

Voestalpine, 2025-26 mali yılının tamamında AVFÖK’ünün 1,40-1,55 milyar € aralığında yer alacağını öngörüyor.


