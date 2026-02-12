 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine’in...

Voestalpine’in net kârı 2025-2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yükseldi

Perşembe, 12 Şubat 2026 14:08:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 2025-2026 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilene kıyasla %25,1 artışla 259 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan satış gelirleri yıllık %5,1 düşüşle 11,1 milyar € seviyesine inerken, AVFÖK’ü de yıllık %7,2 artışla 1 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Voestalpine, demir yolu sistemleri, depo teknolojileri ve havacılık gibi talebin canlı seyrettiği stratejik büyüme alanlarına odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca şirket, çelik üretimini karbonsuzlaştırmayı amaçlayan stratejik bir yatırım olan greentec steel dönüşüm projesinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Yaklaşık 1,5 milyar € tutarındaki yatırımın bütçeye ve belirlenen tarihler doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

2025-26 mali yılının başında ABD’nin ekonomik yeniden konumlanmasının ardından oluşan büyük belirsizliklere rağmen küresel ekonominin yıl ilerledikçe genel olarak yeni ortama uyum sağladığı görülüyor. Bu çerçevede yüksek belirsizlik sürse de şimdiye kadar gözlemlenen trendlerin 2025-26 mali yılının son çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor. Voestalpine, 2025-26 mali yılında AVFÖK’ünün 1,4-1,55 milyar € aralığında yer alacağını öngörüyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine ABD'nin vergileri ve sınırlı talep nedeniyle iki tesiste işten çıkarmalar planlıyor

13 Kas | Çelik Haberler

Voestalpine’in ilk çeyrek sonuçları ticaret geriliminden etkilendi, AB’nin çelik politikasının netleşmesi bekleniyor

07 Ağu | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı 2024-25 mali yılında düştü, 2025-26 mali yılında ABD’nin yeni vergilerinden olumsuz etkilenecek

05 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine 2024-2025 mali yılına ilişkin AVFÖK beklentisini hafifçe düşürdü

13 Şub | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı ve satış geliri 2024-2025 mali yılının ilk yarısında düştü

15 Kas | Çelik Haberler

Voestalpine 2024-25 mali yılına yönelik AVFÖK tahminini düşürdü

15 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı birinci çeyrekte düştü, talebin ikinci yarıda artması bekleniyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Voestalpine’in satış gelirleri 2023-24 mali yılında tarihinin ikinci en yüksek seviyesine çıktı

06 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde düştü

09 Şub | Çelik Haberler

Voestalpine’in net kârı 2023-2024 mali yılının ilk yarısında düştü

09 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis