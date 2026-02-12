Voestalpine’in net kârı 2025-2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yükseldi

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 2025-2026 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilene kıyasla %25,1 artışla 259 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan satış gelirleri yıllık %5,1 düşüşle 11,1 milyar € seviyesine inerken, AVFÖK’ü de yıllık %7,2 artışla 1 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Voestalpine, demir yolu sistemleri, depo teknolojileri ve havacılık gibi talebin canlı seyrettiği stratejik büyüme alanlarına odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca şirket, çelik üretimini karbonsuzlaştırmayı amaçlayan stratejik bir yatırım olan greentec steel dönüşüm projesinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Yaklaşık 1,5 milyar € tutarındaki yatırımın bütçeye ve belirlenen tarihler doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

2025-26 mali yılının başında ABD’nin ekonomik yeniden konumlanmasının ardından oluşan büyük belirsizliklere rağmen küresel ekonominin yıl ilerledikçe genel olarak yeni ortama uyum sağladığı görülüyor. Bu çerçevede yüksek belirsizlik sürse de şimdiye kadar gözlemlenen trendlerin 2025-26 mali yılının son çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor. Voestalpine, 2025-26 mali yılında AVFÖK’ünün 1,4-1,55 milyar € aralığında yer alacağını öngörüyor.