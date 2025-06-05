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Voestalpine’in net kârı 2024-25 mali yılında düştü, 2025-26 mali yılında ABD’nin yeni vergilerinden olumsuz etkilenecek

Perşembe, 05 Haziran 2025 10:49:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, bir önceki mali yılda kaydedilen 207,1 milyon € net kâra kıyasla 178,6 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri, yıllık %5,6 düşüşle 12,74 milyar €’ya gerilerken, AVFÖK’ü yıllık %19,2 düşüşle 1,34 milyar € oldu.

Açıklamaya göre korumacılık ve bölgeselleşmenin görüldüğü mevcut piyasa koşullarında şirket, geçtiğimiz mali yıl yerel-yerel stratejisini sürdürdü ve Mısır, Hindistan, Brezilya ve Kuzey Amerika gibi dinamik pazarlarda çeşitli genişleme projeleri gerçekleştirdi. Brezilya’da vasıflı boru ve profil üretiminde önde gelen üreticilerden biri olan Voestalpine, Caxias do Sol’da bulunan varlığını ilgili tesislere sahip bir lojistik merkezini içerecek şekilde genişletiyor.

2025-26 mali yılının başında küresel piyasaya ABD’nin yeni vergilerinden kaynaklanan ekonomik belirsizlik hâkim. Şirket, bu vergilerin 2025-26 mali yılı boyunca geliri üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını bekliyor. Voestalpine, AVFÖK’ünün 2025-26 mali yılında 1,40-1,55 milyar € olacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Voestalpine 

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