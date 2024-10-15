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Voestalpine 2024-25 mali yılına yönelik AVFÖK tahminini düşürdü

Salı, 15 Ekim 2024 10:40:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, 2024-25 mali yılının ilk yarısında yönelik gelirinin düşeceği beklentisiyle yılın tamamına ilişkin gelir tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre şirket, ikinci çeyrekte 300 milyon € ve ilk yarıda 720 milyon € AVFÖK elde etmeyi bekliyor. 2024-25 mali yılının ilk yarısına ilişkin beklenen gelir seviyesi ve Avrupa’daki büyük ekonomik gerilemeye bağlı olarak şirket AVFÖK’ünün 2024-25 mali yılında daha önce tahmin edilen 1,7 milyar €’a kıyasla yaklaşık 1,4 milyar € seviyesinde yer alacağını öngörüyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yüksek performanslı metal alanındaki bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in satışıyla şirket, yüksek teknolojili çelik kaliteleri üretimine odaklanacak ve takım çeliği ile mühendislik çeliği üretimini azaltacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Voestalpine 

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