Voestalpine ABD'nin vergileri ve sınırlı talep nedeniyle iki tesiste işten çıkarmalar planlıyor

Perşembe, 13 Kasım 2025 15:05:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in CEO’su Herbert Eibensteiner'ın açıklamalarına atıfta bulunduğu bir habere göre ABD’nin ithalat vergilerinin yarattığı baskılar, otomotiv sektöründen gelen cansız talep ve artan enerji ile işçilik maliyetleri nedeniyle şirket iki tesisindeki iş gücünü azaltacak ve operasyonlarında küçültmeye gidecek.

Bu karardan Steiermark eyaletinde bulunan Kindberg ve Mürzzuschlag tesislerindeki yaklaşık 280 tam zamanlı ve 60 geçici istihdam etkilenecek. Söz konusu hamle, grubun performansını önemli ölçüde etkileyen piyasa zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlanmış bir yeniden yapılandırma programının parçası. Kindberg tesisindeki operasyonlar, 2026 yılı Ocak ayından itibaren üç vardiyadan iki vardiyaya inecek. Bu durum, söz konusu tesisin ABD’nin çelik ithalat vergilerinden etkilenerek Amerikan pazarına ihracatta rekabet gücünün azalması sonucu sipariş tonajlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. 

Öte yandan Voestalpine, 2025-2026 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilene kıyasla %8,6 artışla 199 milyon € seviyesinde yer alıyor. Satış geliri yıllık %5 düşerek 7,6 milyar € olurken, AVFÖK’ü yıllık %0,5 artışla 722 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Voestalpine 2025-2026 mali yılında AVFÖK’ünün 1,4-1,55 milyar € aralığında yer alacağını tahmin ediyor. Şirket, yeniden yapılandırma önlemlerinin ilk olumlu etkilerinin mali yıl sonuna kadar görüleceğini ancak yakın vadede ekonomik bir rahatlama hissedilmeyeceğini öngörüyor. Üretim baskı altında olduğundan şirket, kapasitesini devam eden piyasa olumsuzluklarıyla uyumlu hale getirmeye çalışıyor.


