Voestalpine’in net kârı birinci çeyrekte düştü, talebin ikinci yarıda artması bekleniyor

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 30 Haziran’da sona eren 2024-25 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 213 milyon € net kâra kıyasla 150 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %6,8 düşüşle 4,1 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %16,4 düşüşle 417 milyon € oldu.

Voestalpine, özellikle Avrupalı ​​çelik şirketleri için son derece zorlu piyasa koşullarında çelik üretimi konusunda iyi performans gösterdiğini belirtti. Açıklamaya göre şirket, dönüşüm stratejisi kapsamında 2027 yılında Linz ve Donawitz’de birer adet elektrik ark ocağı devreye alacak. Voestalpine, 2030’dan 2035 yılına kadar karbon emisyonunu 2019’a kıyasla %50 azaltmayı, 2050 yılında ise karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirket, 2024-25 mali yılının ikinci yarısında talebin artacağını öngörüyor. Voestalpine, mali yılının tamamında AVFÖK’ünün daha önce 1,7-1,8 milyar € olarak kaydedilen aralığın alt sınırında yer almasını bekliyor.