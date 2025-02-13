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Voestalpine 2024-2025 mali yılına ilişkin AVFÖK beklentisini hafifçe düşürdü

Perşembe, 13 Şubat 2025 12:03:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 2024-2025 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 415 milyon €’ya kıyasla 207 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan satış gelirleri yıllık %5,6 düşüşle 11,7 milyar € seviyesine inerken AVFÖK’ü de yıllık %23,6 düşerek 968 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Voestalpine, küresel piyasadaki konumunu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor oluşunu avantajına çevirdiğini belirtti. Söz konusu dönemde şirketin çelik ürünlerine yönelik talep olumlu bir trend gösterdi.

Şirket, 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde Kuzey Amerika’da bulunan tesislerinin olumlu ekonomik ivmeden yararlanmaya devam etmesini beklerken, ABD’de ithalat çelik için açıklanan vergiler belirsizliğe yol açıyor. Voestalpine, 2024-2025 mali yılında AVFÖK’ünün, daha önce beklenen 1,4 milyar €’ya kıyasla 1,3 milyar € seviyesinde yer alacağını öngörüyor.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Voestalpine 

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